"Había dos canillas en todo el bloque", afirma comerciante del Abasto

Un incendio similar al del domingo ya se registró en el Mercado de Abasto en 1997, un comerciante afirmó que la reconstrucción del bloque C no se realizó correctamente, ya que no hay bocas hidrantes.

David Correa, un comerciante que fue afectado por el incendio del domingo como también por el que se registró hace 20 años en el mismo bloque del Mercado de Abasto, indicó a Radio Monumental 1080 AM que solo hay dos canillas para todo el bloque y que no existen hidrantes contra incendios. “Después del incendio de 1997, en el bloque no se hicieron bien las cosas, no hay bocas hidrantes, apenas hay dos canillas para todo el bloque”, refirió el afectado. Un dato relevante que mencionó el trabajador, es que el siniestro se registró en un horario donde casi la totalidad de los comerciantes cierran sus locales los días domingo. Este hecho habría evitado que el siniestro arroje víctimas humanas. Correa perdió en concepto de mercaderías y equipamientos alrededor de G. 2.000 millones, ya que se dedica al rubro de venta de embutidos, cárnicos y quesos. La mayor pérdida que tuvo son las dos cámaras de frío que tenía en el lugar.

