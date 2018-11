"Fiscalía debe actuar de oficio contra Mario Abdo Benítez"

El abogado Ricardo Preda manifestó que si las instituciones funcionan, el Ministerio Público debe abrir una carpeta contra el presidente Mario Abdo Benítez por su supuesta persecución política al clan Zacarías.

El mandatario manifestó este jueves que la ciudadanía celebrará una fiesta en las plazas cuando el municipio de Ciudad del Este sea intervenido ya que será un hito en contra de la impunidad. Esto creó roncha en filas cartistas y en especial a la familia Zacarías Irún cuya integrante, la intendenta Sandra McLeod está en el ojo de la tormenta por las presuntas irregularidades que cometió al frente de la comuna esteña.

Indicó además que Abdo Benítez no puede exigir a una instancia independiente que se falle a favor de un dictamen de intervención o no. "En este conflicto hay dos grupos en Ciudad del Este: Los que están a favor y en contra de la administración de McLeod. Como Ejecutivo no envía un mensaje pacificador si está al lado de un grupo", alegó.

Por su parte, vaticinó que ningún extranjero querrá invertir en Paraguay siendo que el Presidente toma posiciones a favor de un grupo.

Pese a las declaraciones de Preda, Javier Zacarías Irún sí anunció que iniciará una denuncia contra el titular del Ejecutivo por una supuesta persecución política y recurrirá instancias nacionales e internacionales.

