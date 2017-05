Horacio Cartes:"Estoy pensando en ser Senador"

El presidente Horacio Cartes reiteró que está pensando en ser candidato a senador de la República en el 2018 y tomó distancia de la disidencia colorada, que afirmó que tiene mucho que responder por la quema del Congreso.

Durante la inauguración de obras del Gobierno en Paraguarí, Cartes se dirigió a los presentes y manifestó su deseo de ocupar una banca en el Senado en el próximo periodo.

Señaló que sería injusto dejar de trabajar por el simple hecho de no ser el candidato a la presidencia del partido Colorado y que una vez culminado su mandato trabajará 10 veces más por el país.

Dijo que no es momento de elegir al candidato a la presidencia para el 2018 y que será finalmente la gente la que dirá quien representará al Partido Colorado en las generales.

Sobre su futuro, reiteró que está pensando y evaluando ser senador activo, porque es una manera de entrar a la cancha; pero al mismo tiempo tomó distancia de disidentes colorados a los que acusó de 'celebrar' la quema del Congreso del pasado 31 de marzo.

"Los míos no van a ser los que queman el Parlamento, eso no se quedmó así nomás, y ahí están lamentablemente correligionarios nuestros que mucho deben explicar, si no es ahora con el tiempo... pero no nos vamos a abrazar tan fácil a los correligionarios todos", indicó.