"Es claramente una persecución política", dicen Friedmann y su esposa

Luego de que el Ministerio Público imputara a Friedmann y a su esposa Marly Figueredo por presunto lavado de dinero y asociación criminal, ellos manifestaron este martes ser inocentes de las acusaciones.

Este lunes la Fiscalía imputó a Rodolfo Friedmann y a su esposa Marly Figueredo, además de 4 personas más por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal, cohecho pasivo, por el caso de la merienda escolar en Guairá.

El ahora exministro de Agricultura y Ganadería aseguró que no tuvo participación en la compañía que lo mencionan y expresó que no tiene sentido la imputación, ya que el denunciante no está imputado.

El polémico caso cobró fuerza tras las denuncias de negociados con la merienda escolar en la Gobernación de Guairá, cuando él era gobernador. Es sindicado de formar parte de un esquema que se adueñó de las licitaciones de la gobernación para la provisión del almuerzo escolar mediante la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), que era la adjudicada con los llamados, cuando Friedmann era gobernador y principal accionista de la empresa donde aportó un capital de G. 1.700 millones.

Por su parte Marly Figueredo, manifestó que solo se trata de una persecución política liderada por Horacio Cartes. "Jamás he robado, lo que hicieron conmigo es una injusticia, relacionarme con el lavado de dinero siendo que yo no tengo nada que ver" expresó Figueredo. Explicó que está con la conciencia tranquila y que está abierta a cualquier proceso que deba realizar la Fiscalía.