"El Paraguay está arrasado por empresarios inconscientes y sin moral"

El monseñor Mario Melano Medina llegó hasta la plaza de Armas para manifestar su apoyo a los campesinos y aseguró que el Gobierno de Horacio Cartes solo favorece a los grandes empresarios inconscientes y sin moral.

El obispo emérito de Ñeembucú y Misiones llegó hasta la plaza ubicada frente al Congreso Nacional para expresar su apoyo, de forma personal, a los campesinos que se manifiestan en Asunción, exigiendo que el Estado subsidie sus deudas vencidas.

Dijo que a juzgar por los documentos de la iglesia, que hace antaños saca a favor de los campesinos y los pobres, no puede desaprobar la ayuda importante para los labriegos. Señaló que desde la iglesia siempre se luchó por una reforma agraria integral.

Criticó duramente al gobierno de Horacio Cartes, asegurando que solamente favorece a los grandes empresarios.

"Este gobierno solo favorece a los poderosos, quiere el corporativismo del Estado. El Paraguay está arruinado, arrasado por los poderosos inconscientes, sin ética y sin moral", afirmó.

También apuntó que ya tuvo 14 propuesta para candidatarse a la presidencia de la República, pero no es su deseo. "No estoy para eso, primero porque no hay plata, y segundo porque no quiero meterme entre esa maraña de corruptos", sentenció.

Siguiendo con sus críticas al Gobierno, manifestó que solo convalida las presentaciones que hacen los empresarios, y que la situación lejos de mejorar, como lo venía haciendo desde el inicio de la democracia, ahora esta empeorando "terriblemente".