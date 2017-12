Adrián Salas, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dijo que es muy grave la situación en la que se involucra al senador Óscar González Daher y atinó a decir que "el Jurado es una mierda".

Adrián Salas, quien representa al gremio de los abogados ante el JEM, dijo que está conversando con sus colegas para sentar algún tipo de posicionamiento oficial tras el escándalo de los audios que involucra al senador Óscar González Daher en negociaciones para la resolución de casos judiciales.

En comunicación con Radio Monumental 1080 AM, Salas dijo que desde el gremio de abogados, le pidieron no renunciar a su cargo.

“Por mi parte tengo el respaldo firme del gremio y me piden no renunciar, no tengo la intención de renunciar y dejar la cancha libre para esta gente”, sostuvo.

Además confirmó que González Daher ejerció su influencia para aumentar la pena a un condenado por estafa en una denuncia promovida por su hermano, Ramón González Daher.

“Se encargaron de destruir la institución, hoy en día podemos decir que es una mierda el Jurado”, refirió.

Salas había solicitado en el mes de noviembre durante la sesión ordinaria del JEM, que el senador Óscar González Daher se aparte del cargo hasta que se esclarezcan los casos de las primeras filtraciones de conversaciones telefónicas del secretario del congresista, Raúl Fernández Lippmann. Pero el pedido no prosperó, debido a que los otros miembros del Jurado no dieron lugar a la moción.