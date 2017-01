"El Estado no produce agua para lavar autos o regar veredas"

Mientras el país "arde" por las altas temperaturas, la ESSAP encara una campaña de racionalización en el uso del agua potable. Su titular aseguró que no faltará agua en el verano, pero pidió el uso consciente.

El uso de agua potable para lavar los autos, baldear las casas, regar las plantas, regar las veredas, etc., son el tipo de prácticas casi tradicionales en las casas paraguayas con las que desea acabar la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Su presidente, Omar Ludovico Sarubbi, manifestó que pretenden instalar el uso consciente del vital líquido, que es producido por el Estado principalmente para el consumo, y no para lavar los autos o desperdiciar "regando las veredas".

Tomó distancia de la situación que vive Venezuela, y aclaró que más bien se trata de un pedido a la gente para no desperdiciar. La institución no hará ningún tipo de control o establecer sanciones, pero cuanto más se utilice el agua potable, este tendró un precio más elevado, dijo a la R800 AM.

Sarubbi aseguró que no faltará agua en las casas paraguayas este verano, y sobre la situación de la empresa apuntó que la pérdida comercial (agua no facturada) es de 12 %. Señaló que su administración ya instaló 100.000 nuevos medidores, y para este año tienen previsto instalar 70.000 más.

El agua no contabilizada, en total asciende al 48 %, y es lo que se pretende reducir a entre 26 % y 30 %, que son los parámetros establecidos a nivel internacional.

Sostuvo que solo se podrá corregir estas falencias con inversiones, que el Estado no realiza hace 50 años. El costo aproximado para resolver la falta de contabilización del agua proveída es de USD 180 millones.