"El 20 por ciento de las propiedades en Concepción están a la venta"

La presidenta regional de la ARP, Marta Bareiro de Mena, comentó que debido a los años de ataques y muertes en la zona de influencia del EPP, e inoperancia del gobierno, muchos ganaderos decidieron abandonar Concepción.

El viernes se revelaron las imágenes donde nuevos miembros del EPP hablaban sobre el asesinato de peones de la estancia Tatán. En un momento explicaron que el señor Pedro Galli ya no tenía por qué estar resguardados por agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) porque ellos dan su palabra de que no lo atacarán más luego de que cumplió con los pedidos de la organización criminal ya que en marzo, el estanciero se vio obligado a entregar carne a asentamientos indígenas para no ser víctima de estos delincuentes.

Al respecto, Galli, quien es presidente regional de San Pedro de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), manifestó que no se puede tomar en serio las manifestaciones de este grupo porque ellos no pueden ser jueces amenazando a quienes van a matar y tampoco determinar a quienes perdonar la vida.

Por este tipo de extorsiones que sufren, los ganaderos y peones deciden no trabajar o abandonar los departamentos. En el caso específico, explicado por Marta Bareiro en su departamento, Concepción, inversionistas extranjeros y nacionales, determinaron vender sus establecimientos para emigrar al Chaco.

