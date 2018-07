"Deben llevar todo el Mercado 4 si incautan productos de contrabando"

Agentes policiales llevaron a cabo un procedimiento de incautación de mercaderías en un negocio en el Mercado 4. La propietaria admitió que tiene productos que ingresaron de contrabando y dijo que se siente perseguida.

Gloria Ruiz Diaz recibió la visita de los intervinientes a las 12.30 de este viernes en su negocio ubicado sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia esquina Perú. En el lugar se encontró productos de limpieza, cervezas, vinos y comestibles provenientes al parecer ilícitamente de Argentina y Brasil.

Ella reconoció que trae estos productos ya que 'no existe ningún representante en el país'. "Creo que son pocas cosas lo que encuentran. 1 % por ahí".

También manifestó que no tendrá ningún problema para pagar la multa y expresó que las autoridades solo persiguen a los comercios que si tienen en regla sus documentaciones, mientras que aquellos que no expiden factura, no son visitados.

"En todos los comercios del mundo se va a encontrar esto (mercadería de contrabando). Van a llevarse todo el mercado", acotó para Noticias Paraguay.

