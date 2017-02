"Cualquier albañil o plomero se encarga de una instalación eléctrica"

El 95 % de los incendios en el Paraguay ocurren por causa de las malas instalaciones eléctricas internas. En la Asociación de Electricistas aguardan expectantes la aplicación de la ley de seguridad eléctrica.

Uno 25 años atrás, un departamento de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), era la encargada de verificar las instalaciones internas tanto de viviendas como locales comerciales, pero eso se terminó en la década del 90, y las instalaciones internas quedaron al azar, explicó Julio Torales, presidente de la Asociación de Electricistas.

Afirmó que el 95 % de los incendios que se registran en el país son por causa de malas instalaciones eléctricas, debido a que no existe un control. Torales dijo que en algunas obras, principalmente particulares, cualquier albañil o hasta plomeros se encargan de estas instalaciones. "El que cobra más barato realiza la instalación eléctrica", indicó.

Por este motivo, desde su asociación están espectantes a la aplicación de la Ley "De verificación y control de calidad y seguridad de los productos y servicios en las instalaciones eléctricas", que fue promulgada por el Ejecutivo el pasado 22 de septiembre del 2016.

Torales sostuvo que en septiembre se cumple el pazo para que la ley esté totalmente vigente, pero estiman que ya en marzo el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) comenzaría con las primeras experimentaciones.

"Paraguay es el único país donde no se implementó el tema de la seguridad eléctrica. Los casos de empleadas que mueren electrocutadas por una plancha, o la señora que sufre una descarga al abrir una heladera, ya son crónicas de nuestro país nomás... que no tiene implementada la instalación del tercer hilo que protege a las personas. Tenemos estadísticas de 100 a 120 muertes por electrocución por año, que es mucho para un país de 7 millones de habitantes", apuntó en contacto con la 970 AM.