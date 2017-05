"Sabía que le iba a encontrar a mi beba, pero creía que sin órganos"

VIDEO. Balbina Benítez, Christian Roa y la pequeña Milena Jazmín, visitaron los estudios de NPY tras el duro momento que pasaron con el rapto de la beba. Como festejo de recuperarla, harán una chocolatada para los niños.

Benítez relató cómo sucedieron los hechos. "Mientras me atendía la doctora, la mujer se ofreció para agarrar mi bolsón y a la criatura. No duré ni cinco minutos y cuando salí no les encontré más, desesperada socorro pedí al guardia de seguridad".

Así también, dijo que en ningún momento, la mujer parecía estar con problemas mentales porque de tan bien que hablaba, entró en confianza con ella para que le custodie a su hija de dos meses.

Tras horas de angustia sin saber nada de la criatura, los padres y hermanitos llorando, a las 23:30 reciben la llamada de un periodista que les informa que encontraron a una beba. Posteriormente, una patrullera vino a buscarles.

En todo momento, tanto Balbina como Christian, destacaron enormemente la labor de la Policía Nacional, sus vecinos y la prensa.

Los padres escucharon las declaraciones de la detenida Elizabeth Vera, quien agarró a la bebé para llevarsela consigo. Ella dijo que perdió a un hijo y sólo quería a una criatura. Así también calificó que está muy arrepentida y pide profundas disculpas.

Sin embargo, tanto Benítez como Roa, piden justicia y que la mujer pague por sus culpas, según afirmaron en el programa La Jornada de Noticias Paraguay.

En ningún momento la madre perdió las esperanzas de encontrarla, no obstante, pensó que la llevaron para despojarla de algunos de sus órganos. "Ya que pasó todo, vamos a festejar con un cena y después con una chocolatada para los niños de la comunidad", adelantó.

