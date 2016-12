'Creen' que podrán alivianar el tránsito en peajes durante el feriado

La Patrulla Caminera trabaja en caminos alternativos de cara al feriado del 1 de enero, para evitar un colapso en el tránsito similar al que se vio en la zona de los peajes en el día de la Navidad.

Osvaldo Ruiz Díaz, jefe del Departamento de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) volvió a pedir disculpas por las extensas filas de vehículos que se observaron principalmente sobre las rutas 1 y 2 el domingo, en las zonas de los peajes.

Explicó que no hay otra alternativa más que esperar el turno para realizar el pago del peaje, tanto de ida como de vuelta. Además, descartó totalmente la posibilidad de liberar el tránsito el domingo 1 de enero, cuando se vuelva a ver una gran cantidad de vehículos por el feriado, a lo que se sumará el inicio de la competencia motor de nivel mundial Rally Dakar.

Dijo que así como por ley no pueden liberar el tránsito, tampoco pueden variar el sistema de cobro, por lo que se debe realizar en ambos sentidos, y no solo en uno solo como ocurría anteriormente.

Explicó que la única forma de realizar estas acciones es a través de la promulgación de una nueva ley, y no alcanza con una resolución firmada por el ministro o decreto del Ejecutivo.

"Por ley no se puede liberar el tránsito... no podemos variar el sisitema de cobro... ni el mismo ministro puede autorizar eso", dijo a la 970 AM.

Para intentar paliar el pesado tráfico sobre las rutas, explicó que la Patrulla Caminera ya está trabajando en caminos alternativos y que las darán a conocer en las próximas horas. Estiman que con la utilización de estas vías, se estará alivianando "bastante" el tráfico sobre las rutas principales.