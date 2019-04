'Calé' Galaverna pide suspensión de Paraguayo Cubas

Tras ofensas en la sesión del Senado de este jueves por parte del legislador Paraguayo Cubas contra su colega, Silvio 'Beto' Ovelar, el senador Juan Carlos 'Calé' Galaverna pidió suspender a 'Payo'.

Cubas denigró en la sesión al presidente del Congreso, Silvio 'Beto' Ovelar. Lo trató de lametrastes de Galaverna, Blas Llano y Horacio Cartes. Dijo que era un "pusilánime y ladrón". Esto generó la reacción de otros congresista.

"No es de mi agrado perseguir nadie, menos plantear sanción contra alguien a quien considero amigo y valor importante por la lucha para la libertad. Propongo concretamente la aplicación de la previsión reglamentaria de sanción por suspensión de 60 días al senador Paraguayo Cubas. Si no actuamos de esta manera, seremos tanto o más responsable que él de esta degradación moral y política del Senado", propuso Juan Carlos Galaverna.

Por su parte, el senador Sergio Godoy pidió mover este pedido de 'Calé' a la Comisión de Asuntos Constitucionales para aplicar el castigo contra el senador por 60 días, sin goce de sueldo. En una semana se tratará esta solicitud.

"Lo que dije acá, lo dije desde mi curul. No me podrán suspender. ¿Cuál fue mi inconducta? ¿Haber dicho que usted (a Ovelar) es un insecto? ¿Decir que 'Calé' tuvo 1.900 contratados, Oscar González Daher 490 y Bla Lanzoni tiene su hijo acá?. Eso quiero saber y con qué prerrogativa constitucional me van a suspender por lo que dije acá", se defendió Paraguayo Cubas.

Acotó que si a él lo sancionan, también deben hacer contra 'Beto' Ovelar "por delincuente".