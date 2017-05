"La guerra contra el EPP debería ser una de asistencia"

El General Carlos Liseras analizó la situación de zozobra que genera el EPP. Comentó que el Estado debe luchar contra ellos dando asistencia a la zona Norte. "La gente prefiere ir al monte, antes que a una comisaría".

Aseguró que la batalla de publicidad de este grupo criminal está bien organizada, e incluso, el Estado y los medios de prensa, permiten fomentar esto.

Considera que no es necesario difundir las imágenes que los miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) exigen que se publiquen pues de esta forma pueden reclutar a más personas quienes los ven como una fuerza superior y que brinda mayor asistencia que el mismo Gobierno.

En el caso específico del último video revelado, a los criminales se los ve decidiendo quién se salva de los ataques y quién no e incluso pueden decidir a quiénes atacar, cuándo y dónde, sin siquiera levantar sospechas de sus golpes.

De tal forma, este tipo de batallas debe llevarse a cabo por parte del Estado estando detrás de las víctimas, asistiéndolas, viendo una manera de paliar su situación y quebranto, no obstante, según cree Liseras, este tipo de ofensivas repelen al Estado que no brinda ningún momento servicios a las personas que han sufrido los golpes del grupo criminal.

Por otra parte, consideró que el sistema de operación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) debe renovarse pues entre los militares y los policías hay un choque de naturalezas disciplinarias. Es por eso que la Policía Nacional debería centrarse en hacer controles, mientras que los militares tendrían que encargarse exclusivamente del combate.

Además, analizó la coyuntura en la cual se realizan los golpes del grupo criminal. "El EPP se calla o ataca cuando hay una acción de gran envergadura. Solo ejemplificando, cuando se quemó el Congreso, no hubo ningún ataque, no obstante, cuando el Tribunal Superior de Justicia Electoral dio el dictamen de que cierta persona no puede candidatarse, ahí hay ataques en el Norte", expresó en el programa Policiales a la Mesa de Noticias Paraguay.

Más detalles en el vídeo: