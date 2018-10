Katy Perry se toma un descanso de la música

La cantante de 33 años brindó una entrevista a la revista Footwear News en la que contó que se aleja de los escenarios.

Katy Perry dio una nota para la revista Footwear News en donde habló sobre su línea de zapatosy su apoyo en la lucha contra el cáncer de mama, realizando la inesperada confesión de que se toma un descanso temporal de la música.

La estrella contó que luego de estar inmersa por casi un año en su gira "Witness: The Tour", ha decidido hacer una pausa y "relajarse".

"He estado en la carretera como por diez años así que voy a relajarme. No pienso ir corriendo a hacer otro disco (...) Siento que he hecho suficiente", mencionó Perry al ser consultada sobre sus próximos planes.

La artista indicó que el apoyo de personas cercanas a su entorno y el de su novio, el actor Orlando Bloom, la ayudaron a superar los problemas emocionales que padeció y a lograr un equilibrio que no tenía hace muchos años.