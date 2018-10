Interesados en vehículo casi terminaron en la casa del múltiple crimen

Hace apenas un par de días, el autor confeso del múltiple asesinato ocurrido en Asunción intentaba negociar un vehículo, cuyas fotos las tomó en la misma casona donde estaban enterrados los cuerpos.

Todo el país se hizo eco del hallazgo de los cuerpos de dos mujeres, un hombre y dos criaturas en una casona del centro de Asunción. El autor confeso del crimen es Bruno Javier Marabel , quien 3 días atrás intentaba negociar un Mercedes Benz E300 en sitios web de compra y venta.

Tras su detención y posterior confesión, muchos de los que contactaron con él para hacer negocio quedaron sosprendidos y en los respectivos posteos manifestaron que afortunadamente no concretaron la transacción.

Bruno pretendía cambiar un vehículo de forma directa, el famoso 'cambalache', por otro automóvil naftero. Lo que más llamó la atención a varios de los interesados, es que deseaba cambiar un vehículo con un valor de más de G. 20 millones por otro de apenas de G. 13 millones.

Pero la mayor fortuna que manifestaron no fue solo por no cerrar el negocio, sino por el hecho de no ir a ver el estado del automóvil, ya que las fotos fueron tomadas en el patio de la casona donde fueron hallados los cuerpos.

De acuerdo a los datos preliminares de los investigadores, los cuerpos tendrían alrededor de 2 semanas de descomposición, por lo que ya habrían estado enterrados en el lugar cuando el joven lanzó la oferta del vehículo.

En las conversaciones, Bruno explicaba que el Mercedes tenía un solo detalle, no arrancaba, por lo que los interesados tenían claro que debían ir hasta el lugar para negociar.