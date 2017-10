Con fotos íntimas, extorsionan a candidata a diputada

La candidata a diputada por el 'Partido de la A', Ayesa Frutos, denunció por extorsión a un extranjero que viralizó fotos íntimas amenazándola con arruinar su carrera política y hasta hace daño a su familia.

Ayesa Frutos explicó que esta complicada situación que atraviesa con este hombre que se encuentra en Noruega, no es nueva, ya que no acepta que la relación llegó a su fin hace un año.

Dijo que el hombre está obsesionado y envió audios amenazando inclusive a su familia, por lo que decidió realizar la denuncia formal ante la Policía Nacional y el Ministerio Público.

"No puedo dejar así nomás, amenzó con hacerle cosas a mi hijo, eso ya no voy a permitir", apuntó en contacto con radio Monumental AM 1080.

También tiene audios en los que esta persona la amenaza con fundir su carrera política y hasta dejarla en la calle.

Explicó que el hombre tuvo acceso a su computadora tiempo atrás, y así habría tenido acceso a las fotografías y quizás también a otro tipo de archivos.

Lo que menos le preocupa a la exmodelo son las fotos, que ya tienen varios años, y ni siquiera son eróticas, ya que se las tomó en el vestidor de su casa, según dijo. Su temor es que el hombre cumpla con sus amenazas porque se nota que tiene algún tipo de trastorno.

Un mes atrás tuvo un primer altercado con este hombre, que amedrentó a los empleados de la candidata en su domicilio, antes de viajar a Noruega.