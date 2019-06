Visita inesperada: Encontró un cocodrilo en su cocina

Un caimán de más de tres metros entró por el garage y buscaba algo en la cocina de una mujer en Florida. La propietaria de la vivienda se encerró en su habitación y desde allí consiguió comunicarse con la policía para pedir ayuda.

Los miembros de unidades de emergencia, arrastraron al animal a través de una ventana y consiguieron asegurar su mandíbula con una cinta adhesiva y lo sacaron sin necesidad de hacerle daño alguno, según informó la oficina del alguacil de Clearwater.

We know you've been chomping at the bit for more visuals from today's alligator trespassing in Clearwater The male alligator was 10 to 11 feet in length. During the apprehension, the alligator knocked over several bottles of wine. The red liquid in the video is wine, not blood. pic.twitter.com/x6ktib6ajl