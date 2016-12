Video de Kelembú salpica a Evo Morales y desata polémica internacional

El portal Teleshow publicó días atrás el momento en que Kelembú era sorprendido con la famosa broma de los gemidos del Whatsapp en plena sesión de la Junta Municipal de Ciudad del Este. Esto desató la risa de todos y el video recorrió las redes sociales.

Sin embargo, de alguna manera llegó hasta el portal británio Daily Mirror, que sin embargo atribuyó el video al presidente de Bolivia, Evo Morales, dando inició a una gran polémica internacional.

“Uno de los hombres más poderosos de Sudamérica abre porno accidentalmente en medio de una audiencia de una corte internacional”, decía el material, con la aclaración de: contenido explícito.

One of most powerful men in South America 'accidentally opens porn' in hearinghttps://t.co/A5QcY7AFmi pic.twitter.com/3zqqKIeUpq