Venezuela: Califican como fraudulento el llamado a constituyente

El titular del organismo calificó de fraudulenta la iniciativa y agregó que el régimen de Nicolás Maduro ha violado la Constitución venezolana en todos sus principio fundamentales.

Almagro resumió en un video prácticamente todas las violaciones constitucionales que ha cometido el gobierno de Maduro, he hizo referencia a la separación de poderes, la perdida de la independencia del Poder Judicial y la lesión a los derechos sociales de sus ciudadanos que no acceden a alimentos y atención médica, entre otros puntos.

“La propuesta anunciada es cerrada, inconstitucional y fraudulenta. La formación de la Constituyente solo con supuestos representantes sectoriales violan los principios elementales de igualdad política. Una Asamblea Nacional Constituyente convocada sobre las bases de la discriminación y a medida del régimen es en sustancia antidemocrática”, refirió.

Regime’s announcement is the end of Chavez’s Constitution & his legacy through fraudulent call for Constituent Assembly #Venezuela #2May pic.twitter.com/jugAyiJ6AH