Vaticano dice que no haca falta ser virgen para ser 'Novia de Cristo'

Tras la pronunciación del Vaticano, que afirma que las mujeres que deseen formar parte de las llamadas ‘Vírgenes Consagradas’ no necesitan ser vírgenes físicamente, se desató el escándalo en la asociación.

Alrededor de 5.000 mujeres de 42 países del mundo, forman parte de la asociación denominada ‘Novias de Cristo’, que nació en Estados Unidos y que pertenece a la la Iglesia Católica, en donde las integrantes deciden consagrar su vida a Dios, conservando su virginidad.

Tras un manifiesto proclamado desde la Santa Sede, que hace referencia a que mujeres que ya perdieron la virginidad pueden formar parte de la asociación, las ‘Vírgenes Consagradas’ manifestaron su indignación alegando que la organización agrupa a mujeres castas que celebran "desposorios místicos" con el Hijo de Dios y que lo dictado por el Vaticano no condice con sus principios.

El manifiesto presentado por la superior de las novias de Cristo indica lo siguiente: “Es impactante escuchar a la Madre Iglesia decir que la virginidad física ya no se considera un requisito previo esencial para la consagración a una vida de virginidad. Formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado, celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia".

Además, manifestaron su particular indignación con la sección 88 del documento donde se especifica que "Las llamadas a dar testimonio del amor virginal, esponsal y fecundo de la Iglesia a Cristo, no se reduce al signo de la integridad física. Haber guardado el cuerpo en perfecta continencia o haber vivido ejemplarmente la virtud de la castidad, aunque es de gran importancia en orden al discernimiento, no constituye requisito determinante en ausencia del cual sea imposible admitir a la consagración".