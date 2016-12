Uruguay busca prevenir el consumo de alcohol en jóvenes

Prevenir el consumo de alcohol entre los jóvenes de Uruguay es el principal objetivo de una campaña lanzada por el ministerio de Salud Pública (MSP) y la Junta Nacional de Drogas (JND).

Se trata de la iniciativa "Free Pass" que, como explicaron las autoridades de ambos organismos, busca promover que "es posible divertirse sin consumir alcohol".



A través de esta campaña se pretende dar acceso gratuito a las discotecas si los jóvenes presentan un nivel de alcoholemia nulo.



El programa, que se realizará por segunda vez en el país suramericano, prevé la instalación de un móvil de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) en la entrada de las discotecas de los departamentos de Rocha (este), Canelones (sureste) y Montevideo, donde se implementará por primera vez.



Dicho móvil contará con un dispositivo para realizar espirometrías, que comprobarán que los jóvenes no hayan ingerido alcohol y, así, puedan ingresar gratis al local.

"Es una campaña que valoramos como exitosa. Cuando las políticas públicas son exitosas hay que continuarlas y, eventualmente, ampliarlas, que es lo que estamos haciendo en esta nueva edición", aseguró durante el lanzamiento el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera.



Asimismo, señaló que se apunta a combatir las "previas" (como se conoce en Uruguay al consumo de alcohol antes de entrar en las discotecas), ya que consideró que es un "evento que favorece el consumo problemático de bebidas alcohólicas".



Sin embargo, aseguró que "también importa mucho" lo que "continúa pasando dentro de los eventos" y, en ese sentido, explicó las medidas que la Junta Nacional de Drogas promueve entre los organizadores de eventos.



El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo que la campaña, por el momento, no se implementará en Maldonado (sureste), donde está ubicado el principal balneario turístico del país, que durante la temporada acoge diferentes eventos y fiestas.



El asesor del ministerio de Salud Gabriel Rossi explicó que, según los últimos datos del Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD), "se repite un dato que preocupa mucho que es que uno de cada tres adolescentes ha tenido un episodio de intoxicación alcohólica en los últimos quince días".



Aunque aclaró que esto "no quiere decir que necesariamente la persona haya terminado en estado de ebriedad", sino que "tomó determinadas cantidades que hacen considerar que esa es una dosis de intoxicación".



En este sentido, Rossi aseguró que estas cifras causan preocupación, "porque el cerebro adolescente no es igual al adulto en términos del impacto que puede tener" el consumo de alcohol en el desarrollo neuronal.



El asesor aseguró que otro de los datos que se desprende del estudio del Observatorio de Drogas es que la edad en la que los jóvenes inician el consumo de alcohol está "entre los 12,8 años".



"Free Pass" ("Pase Gratis" en inglés) fue reconocida a nivel internacional en octubre de este año y recibió el galardón de oro en el Festival Internacional de Publicidad Independiente, en la categoría de Marketing Directo. EFE