Unesco afirma que la chipa es argentina

En sus redes sociales, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), publicó una receta de la chipa, en la cual describe al alimento como un pan pequeño y sabroso, hecho a base de yuca (mandioca), almidón y queso.

En dicha publicaciones afirman que la chipa es originaria de Yaboti, Misiones, Argentina, recalcando en cada línea que la receta es preparada con ingredientes locales y conocimientos locales.

Ignorando totalmente a Paraguay, quien adoptó a la chipa como comida típica por ley, y hasta se celebra su día una vez al año.

El pequeño detalle que se le escapó a la cuenta oficial de la Unesco, al publicar el artículo es la foto, ya que dicha imagen pertenece a Tembi’u Paraguay, una página claramente paraguaya.

Chip, chip... Chipa!!!

Wait, you don’t know what Chipa is? Let us introduce you to this delicious cheese bread coming from the #Yaboti #BiosphereReserve in #Argentina! Check out the recipe here: https://t.co/FfwhBEsVZB @UNESCO_MAB pic.twitter.com/qQ7dKXpq3f