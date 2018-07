Un pasajero muy particular: Chofer refugió a un perro del frío

El chofer de un ómnibus permitió a un perro refugiarse del frío en uno de los asientos y lo trasladó como un pasajero más en Chile. "No lo voy a echar, me da lo mismo lo que diga la gente".

El chofer se identificó como Cristhian y compartió el tierno video en redes sociales. El mismo fue sensación y compartido por diversas páginas, sumando más de 2 millones de vistas en pocas horas.

El conductor publicó el material relatando que el perro subió detrás de un pasajero, y él pensó que se trataba de su dueño.

Sin embargo no fue así, el perro estaba solo. Al verlo sentado en unos de los asientos, Cristhian decidió tratarlo como un pasajero más, permitiéndole refugiarse del intenso frío de Chile.

"Se los comparto porque me gustan los animales, no lo voy a echar. Me da lo mismo la gente que diga que el asiento se va a ensuciar o cosas así. Hay gente que sube a este recorrido y bota los papeles al suelo, en cambio él disfruta de la vista descansando", señala el chofer en el video.

Tras ver el rotundo éxito de su publicación, agradeció los mensajes de apoyo, apuntando que lo compartió con el fin de "hacer conciencia que nuestras mascotas también son parte de nuestra vida, son nuestra familia y no adornos o complementos para nuestra casa".

En su relato dice además que ya se encontraban lejos de donde subió el perro, por lo que de echarlo estaría aún más perdido, otro motivo para no bajarlo del rodado hasta retornar al mismo punto del recorrido.