Un cumpleaños singular con los pasajeros del colectivo

Una joven periodista organizó una fiesta sorpresa para su pequeño amigo con quien comparte el colectivo todos los días. En complicidad con el conductor, celebraron el cumpleaños del pequeño Lucas con todos los pasajeros.

Un pequeño y una periodista de la ciudad de Río Cuarto de la provincia de Córdoba, Argentina, habitualmente comparten el bus y de a poco se fueron haciendo amigos. La joven se enteró que iba ser el cumpleaños del niño y en complicidad con el conductor decidió decorar el transporte y festejarle ahí su cumpleaños.

Dafne Acevedo Giménez y Marcos le prepararon una sorpresa increíble al pequeño y los pasajeros fueron testigos del agasajo.

“Desde el día que subí al colectivo él me miró y nos hicimos amigos, después ya se sentaba al lado mío y me mostraba sus tareas y calificaciones. Me enteré que iba ser su cumpleaños y como es mi amigo no podía dejar pasar el momento”, expresó la joven.

El pequeño Lucas recibió regalos y una torta como agasajo, incluso varios de los pasajeros le entregaron obsequios por su cumpleaños. El niño no podía creer que su amiga le preparó esa sorpresa y vivió una tarde increíble.

De lunes a viernes, Lucas, su mamá Soledad y sus tres hermanitos suben al colectivo cerca de la escuela Julio Roca, aproximadamente a las 18.15, unas cuadras después se encuentra con Dafne y comienzan su recorrido hasta llegar a sus paradas correspondientes, donde se despiden con la idea de volverse a encontrar al día siguiente, según reporta TN.