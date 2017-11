Trump pide pena de muerte para terrorista por atentado en Nueva York

Además, el mandatario dijo que el hombre, identificado como Sayfullo Saipov, es simpatizante del grupo terrorista Estado Islémico. “El terrorista de la ciudad de Nueva York estaba feliz cuando pidió colgar la bandera de ISIS en su habitación del hospital . Él mató a 8 personas, y dejó gravemente heridas a 12. ¡DEBE RECIBIR PENA DE MUERTE!”, decía el tuit emitido en la cuenta personal del mandatario.

En otro tuit, dijo que desearía enviar al terrorista a la cárcel de Guantánamo, pero agregó que dicho proceso llevaría mucho tiempo.

Sayfullo Saipov, fue herido de bala por la Policía tras atropellar a la multitud. Tras ser asistido en el hospital, el hombre no se mostró arrepentido y pidió que se colgara la bandera del Estado Islámico en la sala en donde estaba.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!

Would love to send the NYC terrorist to Guantanamo but statistically that process takes much longer than going through the Federal system...