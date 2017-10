Trump mostrará archivos secretos sobre el asesinato de Kennedy

El próximo 26 de octubre vence el plazo para tomar una decisión sobre la apertura o no de archivos secretos sobre la muerte de Kennedy, y muchos se preguntaban si Trump sería quien definitivamente autorizaría el acceso a los documentos.

Un artículo periodístico, sin citar fuentes, mencionaba que era altamente improbable que Trump otorgue acceso a estos materiales, "debido a que los archivos de la década de los 90 -muchos de los cuales fueron creados por la CIA- podrían exponer operaciones de Inteligencia y de orden público estadounidense relativamente recientes", según publica RT .

Sin embargo, el propio Trump se encargo de desmentir esta información y a través de su cuenta de Twitter anunció su decisión de abrir varios de los miles de archivos bloquedos hace más de 50 años.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.