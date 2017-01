Trump: México debe pagar el muro o cancelar la reunión

El presidente de EE.UU. mencionó el NAFTA y las pérdidas que según él ha ocasionado:

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers...

"Estados Unidos tiene un déficit de acuerdo comercial de 60.000 millones de dólares con México. Ha sido un trato de solo una parte desde el comienzo del NAFTA con muchos trabajos y compañías perdidas. Si México no quiere pagar por el tan necesitado muro, entonces será mejor cancelar la próxima reunión", tuiteó Trump.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.