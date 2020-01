Trump amenaza con “golpear con fuerza” a Irán si toman venganza

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump aseguró que responderán con fuerza y muy rápido si Irán ataca objetivos estadounidenses como represalias a la muerte del general Qasem Soleimaní.

Mediante su cuenta de Twitter, manifestó que tienen identificados 52 objetivos y que golpearán con fuerza si es necesario.

Aseguró además que EEUU gastó dos billones de dólares en equipos militar y que si Teherán ataca a una base americana o a un ciudadano americano enviarán uno de esos “hermosos equipos a su manera”.

Este sábado, una bandera roja fue izada en la mezquita iraní en señal de venganza por la sangre derramada injustamente.

Tras los ataques a la embajada norteamericana en Bagdad, capital de Irak y posterior asesinato del general Qasem Soleimaní, el presidente Trump ordenó la movilización de 3.000 soldados a Medio Oriente, donde EEUU ya cuenta con 60.000 hombres en bases militares en la zona.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation!