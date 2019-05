Tras fracaso en el manejo del brexit, Primera Ministra dimitirá

La Primera Ministra y líder del Partido Conservador de Inglaterra, Theresa May, anunció que dimitirá de su cargo el 7 de junio tras fracasar en el manejo de la salida de su país de la Unión Europea.

May aguardará la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para 3 a 5 de junio y posteriormente, dará un paso al costado. Hace tres años se realizó el referéndum que forzó la renuncia de David Cameron.

Con estas altas espectativas y ante la incapacidad de manejar óptimamente la salida de Inglaterra de la Unión Europea, anunció que renunciará el 7 de junio. Se prevé que el 20 de ese mismo mes, se anuncie a su sucesor.

"Llegó la hora de que sea otro primer ministro el que lidere al país", expresó en una conferencia de prensa. "Ocupar este puesto ha sido el mayor honor de mi vida. He sido la segunda mujer en ocupar el cargo, pero no seré la última. Y no lo digo con rencor, sino con una gratitud enorme y eterna por haber tendido la oportunidad de servir al país que amo", manifestó con la voz quebrada, según destacó el portal El País.

Además de esto, se le suma la pérdida de paciencia de sus correligionarios ya que por tercera ocasión May fracasó en presentar un acuerdo ante la Cámara de Comunes para abandonar la Unión Europea. Antes de tomar esta decisión, la Primera Ministra se reunió con el presidente de su partido y con el jefe de uno de los grupos que conformó una votación secreta para cambiar las reglas del partido y acelerar la caída de su líder.