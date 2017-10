Tiroteo en Las Vegas deja 20 muertos y más de 100 heridos

Varios videos realizados por las personas que estaban en el concierto, pudieron captar los espantosos momentos vividos en el lugar. Todos los heridos fueron trasladados hasta el Centro Médico Universitario Danita Cohen.

La Policía de las Vegas, informó por medio de las redes sociales, que el hombre había sido abatido, pero que no descartan posibilidad de que se trate de un ataque terrorista, por lo que solicitaron a los ciudadanos que no se acercaran hasta el lugar y que se mantengan resguardados en zonas seguras o en sus hogares.

