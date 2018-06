Terremoto sacude a Japón y deja al menos tres muertos

Un fuerte terremoto de 6.1 grados en la escala de Richter, a una profundidad de 15,4 kilómetros, sacudió el oeste de Japón, dejando un total de tres muertos, más de 300 heridos y algunos desaparecidos.

El potente sismo se manifestó en la mañana del lunes y ha dejado sin suministro eléctrico a unos 170.000 hogares, ha interrumpido el servicio ferroviario, además de provocar numerosos incendios. Tres personas fueron halladas muertas, entre ellas una menor.

Los tres muertos confirmados son una niña de nueve años que falleció debido al derrumbamiento de un muro en un colegio en la localidad de Takatsuki, en la ciudad de Osaka, un hombre de 85 años, al que se le cayó encima una estantería en su casa y otro octogenario que quedó sepultado bajo otra pared desplomada.

