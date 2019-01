Spotify permitirá bloquear a artistas y bandas

La nueva función de Spotify permitirá a los usuarios bloquear a los artistas y bandas que no deseen escuchar, para que dichas canciones ya no aparezcan en su biblioteca o listas aleatorias de reproducción.

Spotify lanzará una nueva característica para su aplicación que permitirá a los usuarios bloquear a cualquier artista en la plataforma. El botón de bloqueo fue muy solicitado por los usuarios. A partir de su habilitación, se podrá bloquear la música de un artista en listas de reproducción seleccionadas automáticamente.

Para acceder a la nueva función, se deberá ingresar desde el menú "..." en la página de un artista, y hacer clic en "no reproducir este artista" para detener la reproducción de música de un determinado intérprete. No obstante, no se podrá bloquear las canciones en las que el músico o grupo figure como colaborador, informó el portal Thurrott.

Si bien no hay fechas para su implementación, se espera que la opción esté disponible en una próxima actualización de la plataforma de streaming.