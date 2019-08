Si realmente querés superar la adicción al celular, seguí estos pasos

Catherine Price, autora de "How to Break Up With Your Phone: The 30-Day Plan to Take Back Your Life", brinda 9 simples pasos que muestran de qué manera superar tu relación adictiva con el smartphone.

En un material publicado en el New York Times , recuerda cómo cambió su perspectiva, cuando en el momento íntimo y tierno en que amamantaba a su bebé era incompleto, porque ella simplemente estaba buscando un producto completamente intrascendente para su vida en eBay. 9 PASOS PARA SUPERAR LA ADICCIÓN AL CELULAR Cambiar el pensamiento que se tiene sobre el celular: El primer paso es cambiar la visión. Pasar menos tiempo con el celular no es privarse de un placer, si no dedicarle más tiempo a otros placeres que pueden resultar mucho más fructíferos, como pasar tiempo con amigos o practicar algún pasatiempo. ¿Qué o quién merece tu atención?: Cada vez son más y más las aplicaciones para celulares, y sobre todo gratuitas. ¿Por qué? porque quieren tu atención, eso para ellos es sinónimo de dinero. ¿Entonces? ¿Qué quién merece más tu atención, una simple aplicación o el mundo que te rodea? Si realmente quieres lograrlo, ponte metas: Durante la noche, carga el celular lejos de la cama, borra aplicaciones de redes sociales y utiliza versiones menos ágiles la de los exploradores, desactiva notificaciones y crea reglas en la familia, como no utilizar el celular en la mesa. Dificulta el uso del celular: Para evitar los "vistazos zombi", que consiste en revisar el celular sin motivo alguno quedarte 'colgado' por horas, dificulta el acceso, con claves o fondos de pantalla que te hagan preguntar si realmente quieres revisar tu teléfono. Sé consciente de tus experiencias: Si pones atención a tu cuerpo, pensando en tu postura, respiración, si lo que están viendo en tu teléfono te hace sentir bien, entonces será más fácil que cambies tu comportamiento. Encuentra momentos para desprenderte de tu celular: Por ejemplo, dejalo en tu casa mientras sales a dar un paseo. Al comienzo, sentirá el enorme anhelo por tenerlo contigo, pero piensa en como te sientes, que otras cosas te vienen a la mente y de a poco olvidarás esa necesidad. Protegete de la tecnología, utilizando la tecnología: Un simple temporizador de pantalla, como Lilspace te hará tomar conciencia sobre el tiempo que llevar mirando tu celular, hay otras que te permiten crear desafíos con amigos para ver quién pasa más tiempo si tocar el teléfono, y mucho más.

