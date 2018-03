Seis años de cárcel para paraguaya que estafó y maltrató a su pareja

Tras varias audiencias, un Tribunal de España dispuso el encarcelamiento por seis años, de una paraguaya que estafó y maltrató entre el 2014 y 2015 a su marido quien era 41 años mayor que ella.

Inicialmente, los agentes fiscales que llevaban la causa habían solicitado nueve años de cárcel, pero el tribunal resolvió, que la pena sea de 2 años de prisión por un delito de maltrato y otros 4 años de cárcel, por el hecho punible de estafa.

Durante su audiencia, la mujer declaró que había días en que estaba rabiada y que daba patadas al hombre. El anciano, aquejado de una grave sordera, tuvo muchos problemas para captar las preguntas de la fiscal, la abogada de la defensa y la propia jueza, pero ello no evitó que realizase largas intervenciones denunciando el calvario que pasó. "Me pegaba y me daba comida de lata, fría, que no comían ni los perros", indicó, según reporta el periódico digital La Nueva España.