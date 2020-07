Reportan caída de WhatsApp a escala mundial

Redes sociales, principalmente Twitter se hizo eco de las quejas en redes sociales en el fallo en el servicio de mensajería instantánea que actualmente pertenece a Facebook. "No entregan los mensajes, es imposible iniciar sesión, no entregan mis audios", son partes de las quejas que se pudo ver desde la tarde de este martes en las demás plataformas de redes sociales.

La caída es a escala mundial, y según los diferentes medios internacionales, afecta a Europa, países como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Austria y España. Las reacciones en memes de toda América Latina no se hicieron esperar.

yo viendo como todo el mundo twittea que se cayó whatsapp pero yo ni me entere porque no me habla ni mi mamá pic.twitter.com/vp8iZV3QTt