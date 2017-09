Puerto Rico: Ordenan evacuar dos municipios por falla en represa

El Servicio Nacional de Meteorología de Puerto Rico emitió en la tarde de este viernes un aviso urgente de inundaciones repentinas por una falla en las compuertas de la represa de Guajataca ubicada en la zona norte del país.

Para el efecto se ha movilizado a la Guardia Nacional ya que la inminente apertura de las compuertas podría afectar severamente a 70.000 personas.

At 210 PM, dam operators reported the Guajataca Dam is failing causing flash flooding downstream on the Rio Guajataca. #PRWX

This is an EXTREMELY DANGEROUS SITUATION. Busses are currently evacuating people from the area as quickly as they can #prwx