Primer ministro británico da positivo al Covid-19

Con síntomas leves y en cuarentena en su domicilio, así se encuentra el primer ministro británico Boris Johnson tras comunicar que dio positivo al coronavirus.

"En las últimas 24 horas, desarrollé síntomas leves y di positivo al coronavirus" afirmó Johnson en un video compartido en su cuenta de Twitter.

Afirmó que pese a la situación seguirá liderando la respuesta del Gobierno a la pandemia vía videoconferencia.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this.