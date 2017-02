Pidió millones a su amante para no revelar relación y quedó detenida

Una mujer de 28 años exigió a su amante, de 48 años, una millonaria suma para no divulgar la relación que mantenían y mostrar fotos íntimas suyas a su familia. Al final, fue detenida por la policía.

Las extorsiones de la joven comenzaron ya el año pasado, y a estas se sumó inclusive su ex novio que se encuentra recluido en una cárcel argentina.

La mujer, identificada como Brenda R., de la provincia de Santa Fe, fue detenida el fin de semana luego de amenazar a su amante con exponer la relación a su familia, y hacer públicas fotos íntimas de ambos.

La relación entre ellos inició a principios del año pasado, ella ejercía la prostitución y él se convirtió en un cliente frecuente, por varios meses. Las extorsiones iniciaron en junio de 2016, vía whatsapp.

Pero las exigencias de entregar altas sumas de dinero pasaron de lo virtual a primera persona. Brenda se presentó en la puerta de la casa de su amante el pasado 10 de febrero y le exigió la suma de 100.000 pesos argentinos, unos G. 30 millones.

Él se dispuso a pagarle solo 3.500 pesos argentinos, con lo que ella no quedó conforme y le manifestó que volvería otro día por el resto del dinero. Fue entonces que ella involucró a su ex pareja, quien también llamó al hombre para amenazarlo de muerte si no entregaba el monto exigido.