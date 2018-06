Perro policía realiza reanimación cardiopulmonar y arrasa en redes

El video de un perro policía de Madrid, practicando una reanimación cardiopulmonar a un oficial, es sensación en las rede sociales. La gente resaltó lo bueno que puede hacer una mascota con la crianza adecuada.

La policía de Madrid realizó la práctica y el video es sensación en redes sociales. Un oficial cayó al suelo, simulando haber perdido la conciencia, y fue entonces que Pocho, el perro policía, entró en acción.

De inmediato, el can se dispuso a realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP) con las patas, dando inclusive saltos sobre el pecho de la supuesta víctima.

Pero no solo quedó en los saltos, el can además se tomaba unos segundos para verificar la respiración del oficial repetidamente, hasta que este se repone y el can da por cumplida su labor.

El video fue compartido por la propia policía y los internautas valoraron lo bueno que puede hacer una mascota siempre que tenga una buena atención y disciplina por parte de sus amos.