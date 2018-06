Perrito con cáncer 'vende' ropitas: Enternece y a la vez crea polémica

El caso de Norberto, un pequeño perro callejero que llegó hasta una veterinaria conmueve en redes sociales. Padece cáncer y ahora 'vende' ropitas para mascotas para costear su tratamiento.

Un día Norberto llegó hasta la veterinaria y pensión para mascotas 'Lola Polola', propiedad de Noelia Tacacho, en la ciudad de Tucumán, Argentina. Ella lo trató por una 'bichera' en el cuello, lo castró y fue entonces que descubrió que tenía un tumor venéreo transmisible.

Desde entonces inició un costoso tratamiento con quimioterapia, pero él también hace su parte para conseguir fondos. Sus fotos con un cartel colgado de su cuello que dice: "Vendo busitos para pagar mis quimios", conmueve en redes sociales.

Noelia explica que los remedios oncológicos tienen un alto costo, no son muy fáciles de conseguir y una vez que inició el tratamiento se debe terminar porque se trata de un tumor muy agresivo, y por este motivo inició esta campaña. Afirma que el objetivo no es que la gente aporte efectivo, sino que ayude comprando del lugar las cosas que necesitan sus mascotas.

Por supuesto, no faltaron las críticas de usuarios y dueños de otras veterinarias y refugios, por utilizar la imagen de un animal enfermo para incrementar las ventas del negocio. Acusaron que no se trata más que de publicidad para la veterinaria Lola Polola, y aseguran que sus propietarios tienen mucho dinero, ya que realizan viajes a Dubái, Brasil, etc.

Otros agregaron que la enfermedad que padece Norberto es muy común en los perros y muy agresiva, por lo que debe ser tratado por especialistas, ya que los productos oncológicos necesitan una administración con prudencia.