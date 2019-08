Periodista se salva de rayo

Se trata del periodista Matt Rodewald de la cadena Fox, en su filial de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. En la noche del miércoles se preparaba para realizar un reportaje sobre el temporal que arrasaba la zona.

Todo el barrio quedó sin energía eléctrica por esta descarga.

SCARY! Our reporter @Matt_Fox10 was getting ready for a live report on the monsoon storm last night when lightning suddenly struck nearby and knocked out power in the area. #monsoon #lightning #phoenix #arizona #fox10phoenix pic.twitter.com/YYewTMkqfB