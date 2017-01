Peña Nieto asegura que México no pagará por el muro

Vídeo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, respondió a la orden ejecutiva emitida este miércoles por el mandatario estadounidense Donald Trump para ampliar un muro en la frontera de ambos países.

"México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", aseguró Peña Nieto a través de un video publicado en sus redes sociales.

El Presidente mexicano tiene prevista una reunión con su par estadounidense el próximo 31 de enero, sin embargo no aclaró si cancelará el encuentro, tal y como se lo han sugerido legisladores y líderes de partidos políticos desde la noche del martes, cuando Trump adelantó el anuncio de construir el muro en su cuenta de Twitter.

Peña Nieto dijo que decidirá "los pasos a seguir" después de consultar con el Senado, los gobernadores de los estados y el informe final de los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía Ildefonso Guajuardo, informa la BBC.

Además, Peña Nieto mencionó que que la valla en la frontera con Estados Unidos sólo divide a los países.

Anunció que la cancillería mexicana reforzará las medidas de protección a los mexicanos que radican en Estados Unidos.