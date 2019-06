Papa modifica una frase del "Padre Nuestro"

Una histórica resolución realizó el papa Francisco al modificar una frase de la oración cristiana más conocida, Padre Nuestro. Esto porque "genera confusión".

El Sumo Pontífice cambió la parte de la oración, en italiano, en donde refiere: "no nos dejes caer en la tentación". A partir de ahora, se deberá transcribir por "no nos dejemos caer en la tentación".

El análisis duró 16 años con el fin de mejorar la interpretación de la Biblia. Supuestamente la frase, antes de ser cambiada, sugeriría que Dios induce a la tentación, según informó el portal RT.

Francisco habló sobre el tema en el 2017, alegando que las traducciones de las oraciones tanto al inglés como a otras lenguas "no son buenas".

"Soy yo el que cae, pero no es Dios quien me empuja a la tentación para ver cómo he caído. Un padre no hace esto, un padre ayuda a levantarse rápido. Quien te induce a la tentación es Satanás", justificó.