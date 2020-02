Papá de Fernando Báez: "Si hubiese pena de muerte, la pediríamos"

Silvino Báez, padre de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en Villa Gesell, Argentina, en una entrevista exclusiva dijo que si hubiera pena de muerte lo pediría sin dudar.

Silvino Báez, oriundo de Carapeguá y padre de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en Villa Gesell, Argentina, afirmó que confía en la Justicia argentina.

l fallecimiento del joven se dio el pasado 18 de enero en Villa Gesell, Argentina. El dolido padre recordó la inolvidable noche en que a través de una llamada le comunicaban la muerte de su único hijo y confesó que tiene demasiado dolor, rabia e impotencia.

Asimismo, dijo que nunca podrá superar el dolor de la pérdida de su hijo y que tratarán de vivir con eso. Describió los días sin él y explicó que cada día es más difícil. Con la voz quebrada admitió que hay días que no puede mirar la fotografía de su hijo.

En la prolongada entrevista con Radio Monumental 1080 AM, señaló que desea poder perdonar, pero que la rabia es más fuerte. "Creo mucho en Dios, quiero que me ayude a perdonar, pero tengo la rabia encima y no puedo", expresó. Además, destacó la llamada sorpresiva del Papa, que pudo darle a su mujer y a él un poco de paz.

"Sonó el teléfono, atendí, pero no salía clara la llamada, le pregunté quién era, puse bien mi teléfono contra el oído e identifiqué la voz del Papa. Entonces, llevé el celular en la mesa, puse en voz alta, escuchamos con mi señora, fue muy consolador, para nosotros fue un bálsamo en el alma, estábamos destruidos, sentimos paz, tranquilidad", afirmó.

Puntualizó, que aguarda que los abogados hagan lo mejor que puedan para que estas personas paguen lo que le hicieron a su hijo y aseguró que confía en la Justicia del vecino país. "Confío en la Justicia, si no hacemos Justicia con lo que le pasó a Fernando, entonces no tiene sentido estar más en esta tierra", finalizó

