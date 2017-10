Otorgan el Nobel de Literatura al británico Kazuo Ishiguro

Por segundo año consecutivo, un escritor de lengua inglesa se lleva el Nobel de Literatura, tras el sorpresivo galardón otorgado a Bob Dylan en 2016.

Kazuo Ishiguro, un escritor británico que nació en Japón, es un autor de gran reconocimiento por sus trabajos y los galardones recibidos.

El jurado que decidió otorgar el Nobel afirmó que sus novelas cuentan con una gran fuerza emocional. Sus obras más laureadas son ‘Lo que queda del día’, publicada en el año 1989, que fue su tercera novela, ‘Nunca me abandones’ en 2005, y en 2015 ‘El gigante enterrado’.

Ishiguro nació en Nagasaki, Japón, el 8 de noviembre de 1954, publicó 8 libros y escribió guiones de películas y televisión.

Durante su carrera obtuvo importantes premios como el galardón Booker o el Premio Whitbread. Sus trabajos han sido traducidos en 28 idiomas.

