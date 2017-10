Mueren ocho personas tras arrollamiento en Nueva York

Hasta el momento, el Departamento de Policías de Nueva York (NYPD) informó que un sospechoso está arrestado. Así también, ya no estan buscando a otro más.

Este sería el conductor de una pick up que invadió una bicisenda, que colinda con el río Hudson en Bajo Manhattan, para atropellar a los ciclistas. Posteriormente, este mismo rodado embistió a un autobus escolar.

UPDATE: According to eyewitness the yellow bus intentionally blocked the pickup truck in order to avoid more havoc. pic.twitter.com/9tnZE2hBmj