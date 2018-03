Muere el actor y humorista argentino Emilio Disi

Emilio Disi, actor y humorista argentino, falleció este miércoles luego de una intensa lucha contra el cáncer de pulmón. La comunidad actoral de Argentina se encuentra de luto tras la triste noticia.

Las tablas y la televisión aregentina se visten de negro, luego de la muerte del reconocido actor Emilio Disi, a la edad de 74 años, tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón.

Infobae reporta que el actor se encontraba internado desde el pasado 3 de marzo en el Instituto Fleming, en la ciudad de Buenos Aires. La noticia de su muerte fue realizada por sus familiares y confirmada desde la cuenta de twitter de Multiteatro. reporta que el actor se encontraba internado desde el pasado 3 de marzo en el Instituto Fleming, en la ciudad de Buenos Aires. La noticia de su muerte fue realizada por sus familiares y confirmada desde la cuenta de twitter de Multiteatro.

Lamentamos con profunda tristeza comunicar el fallecimiento de Emilio Disi, un amigo, un actor popular. — Multiteatro Comafi (@multiteatro) 14 de marzo de 2018

Según las informaciones, el actor tuvo una fuerte recaída, por lo que fue internado de manera urgente, pero tras los intensos esfuerzos de los médicos por intentar controlar su estado de salud, el cáncer que padecía estaba muy avanzado y finalmente falleció.

Emilio siempre se mostró confiado ante la situación que lo aquejaba e indicó en varias oportunidades que no sería vencido por la enfermedad. “De repente me pare y me dije: ¿Es femenino o masculino?, perdón es que me confundo entre la quimio y el tumor”, bromeaba el actor sobre su padecimiento.

Su esposa indicó que la muerte le llegó temprano, ya que Emilio no paraba y tenia varios proyectos en mente.