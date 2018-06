Montaña rusa descarrila y caen dos personas

El hecho sucedió en la noche del jueves, en un parque de diversiones de Daytona Beach, según le prensa norteamericana. Dos personas cayeron de una altura de 10 metros, al menos una decena fue rescatada por bomberos y al menos fueron hospitalizadas y se desconoce su estado.

Apenas ocurrió el hecho, en redes sociales aparecieron imágenes, tanto en fotos como videos, que mostraban los carros colgados y las labores de rescate.

