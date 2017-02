Melania demanda a Daily Mail por tratarla de “prostituta de lujo”

Melania Trump ha presentado este lunes una demanda por injurias contra el tabloide británico 'The Daily Mail', informa RT.

Según la demanda presentada ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva York, la querellante reclama "compensaciones por los daños comerciales" que el tabloide supuestamente le provocó al divulgar una información que aseguraba que Melania había trabajado de prostituta.

El artículo fue publicado en la edición electrónica del diario en agosto de 2016, siendo retirado con posterioridad.

El Daily Mail se había retractado o aclarado la publicación el 1 de setiembre, 12 días después de la primera nota.

Según el tabloide, no se hizo alusión directa de la presunta “prostitución de lujo” de la mujer días atrás.

